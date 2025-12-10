Icon

برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره Icon الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب Icon حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك Icon أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق” ينطلق غدًا في الرياض Icon الشؤون الإسلامية تحقق وفورات مالية ومائية بإجمالي 48 مليون ريال Icon أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية Icon شرطة جدة تباشر واقعة مشاجرة شخصين في مكان عام Icon الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة Icon الأرض على موعد مع شهب التوأميات Icon شتاء الباحة.. طبيعة خلابة تتزيّن بالضباب وبرودة الأجواء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم، تحضيراته لمواجهة منتخب فلسطين، في المباراة التي ستقام بينهما غدًا على إستاد لوسيل، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لكأس العرب FIFA قطر 2025.

وبدأت الحصة التدريبية، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، واجتماع المدير الفني إيرفي رينارد مع اللاعبين، ثم مران الإحماء، أعقبه العمل على مران في مربعات تكتيكية، ثم مران تكتيكي، وتمرين الاستحواذ على الكرة.

قد يهمّك أيضاً
الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب

الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب

اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب

اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب

من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي صالح أبو الشامات أهمية المواجهة، مشيرًا إلى أن المنتخب سيدخل اللقاء بهدف تحقيق الانتصار وبلوغ الدور المقبل.

وأوضح أن مباراة الغد تمثل محطة مهمة في مشوار الأخضر، مبينًا أن الفريق يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز والتأهل، مشيرًا إلى قوة المنتخب الفلسطيني، وأنهم سيدخلون المواجهة بتركيز عالٍ من أجل حسم التأهل ومواصلة المنافسة في البطولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب
الرياضة

الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء...

الرياضة
اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب
الرياضة

اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب...

الرياضة
الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب
الرياضة

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس...

الرياضة
الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب
الرياضة

الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع...

الرياضة
كأس العرب.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة جزر القمر
الرياضة

كأس العرب.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة جزر...

الرياضة