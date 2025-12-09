Icon

الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ مساءً
الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب
المواطن - فريق التحرير

استأنف المنتخب السعودي مساء اليوم، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين بعد غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب “FIFA قطر 2025”.

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، قُسموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب المغرب مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، وأجرت المجموعة الأخرى مرانًا على ملاعب تدريب أسباير طبّقوا خلالها مرانًا في مربعات مصغّرة، ثم تمرنوا على الكرات الثابتة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب أيمن يحيى في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة.

اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب

ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

