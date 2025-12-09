القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب روسيا تطرح لقاحًا جديدًا لعلاج سرطان الجلد مطلع 2026 تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال جامعة القصيم: الدراسة عن بعد غدًا لجميع الطلاب والطالبات لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي
استأنف المنتخب السعودي مساء اليوم، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين بعد غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب “FIFA قطر 2025”.
وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، قُسموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب المغرب مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، وأجرت المجموعة الأخرى مرانًا على ملاعب تدريب أسباير طبّقوا خلالها مرانًا في مربعات مصغّرة، ثم تمرنوا على الكرات الثابتة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب أيمن يحيى في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة.
ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.