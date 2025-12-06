الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب

بجوائز 300 ألف ريال.. الجاسر يكرم أبطال “تحدي النقل” في نسخته الرابعة الفيفا يعلن عن توقيت وملاعب مباريات السعودية في كأس العالم 2026 الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق “مسرّعة سيو” في التكنولوجيا الرياضية إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك
استأنف المنتخب السعودي اليوم، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
وأدى اللاعبون حصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، ومنح مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز, اللاعبين راحة خلال الفترة المسائية مع فترة حرة، على أن يعاود المنتخب تجمعه في مقر المعسكر.
ومن المقرر أن يختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية مساء غدٍ الأحد على ملاعب تدريب أسباير، وستتاح لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى من الحصة.