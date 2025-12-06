Icon

بجوائز 300 ألف ريال.. الجاسر يكرم أبطال “تحدي النقل” في نسخته الرابعة Icon الفيفا يعلن عن توقيت وملاعب مباريات السعودية في كأس العالم 2026 Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق “مسرّعة سيو” في التكنولوجيا الرياضية Icon إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي Icon كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز Icon “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م Icon بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا Icon كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ مساءً
الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استأنف المنتخب السعودي اليوم، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وأدى اللاعبون حصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، ومنح مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز, اللاعبين راحة خلال الفترة المسائية مع فترة حرة، على أن يعاود المنتخب تجمعه في مقر المعسكر.

قد يهمّك أيضاً
كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية

كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية

كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية

ومن المقرر أن يختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية مساء غدٍ الأحد على ملاعب تدريب أسباير، وستتاح لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى من الحصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كأس العرب.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة جزر القمر
الرياضة

كأس العرب.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة جزر...

الرياضة
الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب
الرياضة

الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس...

الرياضة
كأس العرب 2025.. العراق يهزم البحرين بهدفين
الرياضة

كأس العرب 2025.. العراق يهزم البحرين بهدفين

الرياضة
كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية
الرياضة

كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل...

الرياضة
كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا
الرياضة

كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين...

الرياضة
بالفيديو.. انطلاق بطولة كأس العرب 2025 في قطر
الرياضة

بالفيديو.. انطلاق بطولة كأس العرب 2025 في...

الرياضة
كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية
الرياضة

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية

الرياضة
الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب
الرياضة

الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس...

الرياضة