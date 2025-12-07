الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب

استأنف المنتخب السعودي أمس، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وأدى اللاعبون حصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، ومنح مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز, اللاعبين راحة خلال الفترة المسائية مع فترة حرة، على أن يعاود المنتخب تجمعه في مقر المعسكر.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية مساء غدٍ الأحد على ملاعب تدريب أسباير، وستتاح لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى من الحصة.