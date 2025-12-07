الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمشروع “أطلس المباني العالمي” الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025
استأنف المنتخب السعودي أمس، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
وأدى اللاعبون حصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، ومنح مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز, اللاعبين راحة خلال الفترة المسائية مع فترة حرة، على أن يعاود المنتخب تجمعه في مقر المعسكر.
ومن المقرر أن يختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية مساء غدٍ الأحد على ملاعب تدريب أسباير، وستتاح لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى من الحصة.