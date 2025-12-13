الأخضر يواصل التحضيرات استعدادًا لمباراة نصف نهائي كأس العرب أمام الأردن

يواصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة نظيره الأردني، في اللقاء الذي سيجمعهما بعد غدٍ الاثنين على إستاد البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وأدى لاعبو الأخضر تدريبهم المسائي اليوم، على ملاعب تدريب أسباير، تحت قيادة المدير الفني إيرفي رينارد، إذ اشتملت الحصة على تمارين متنوعة في مساحات محددة، أعقبها تطبيق فني عبر مناورة على نصف الملعب، قبل أن تُختتم التدريبات بتنفيذ الكرات الثابتة.

ومن المقرر أن يجري الأخضر مرانه الأخير مساء غدٍ الأحد عند الساعة الخامسة، على ملاعب تدريب أسباير، على أن يُفتح التدريب أمام ممثلي وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.