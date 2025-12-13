Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأخضر يواصل التحضيرات استعدادًا لمباراة نصف نهائي كأس العرب أمام الأردن

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٧ مساءً
الأخضر يواصل التحضيرات استعدادًا لمباراة نصف نهائي كأس العرب أمام الأردن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يواصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة نظيره الأردني، في اللقاء الذي سيجمعهما بعد غدٍ الاثنين على إستاد البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وأدى لاعبو الأخضر تدريبهم المسائي اليوم، على ملاعب تدريب أسباير، تحت قيادة المدير الفني إيرفي رينارد، إذ اشتملت الحصة على تمارين متنوعة في مساحات محددة، أعقبها تطبيق فني عبر مناورة على نصف الملعب، قبل أن تُختتم التدريبات بتنفيذ الكرات الثابتة.

قد يهمّك أيضاً
الأخضر يهزم فلسطين ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب

الأخضر يهزم فلسطين ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب

الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب

الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب

ومن المقرر أن يجري الأخضر مرانه الأخير مساء غدٍ الأحد عند الساعة الخامسة، على ملاعب تدريب أسباير، على أن يُفتح التدريب أمام ممثلي وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي
الرياضة

كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل...

الرياضة
اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب
الرياضة

اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب...

الرياضة
الأخضر يهزم فلسطين ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب
أخبار رئيسية

الأخضر يهزم فلسطين ويتأهل لنصف نهائي كأس...

أخبار رئيسية
الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب
الرياضة

الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء...

الرياضة
كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي
الرياضة

كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر...

الرياضة
الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب
الرياضة

الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع...

الرياضة
كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية
الرياضة

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية

الرياضة
كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي
الرياضة

كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل...

الرياضة