الأمن العام يقدّم لزوّار واحة الأمن تجربة VR بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
الأمن العام يقدّم لزوّار واحة الأمن تجربة VR بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - واس

يقدم جناح الأمن العام لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تجربة تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي (VR)، تُمكّنهم من خوض تجربة ميدانية تحاكي عمل القوات الخاصة لأمن الطرق أثناء أداء مهامها في الميدان.

وتتيح التجربة للزوّار الاطلاع على أحدث التقنيات الأمنية في الضبط الميداني، وآليات العمل الميداني، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق.

يُذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميدانًا رماية، وعروضًا عسكرية، وفلكلورًا شعبيًا، وخدمات تفاعلية، ويستقبل الزوار يوميًا من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً، عدا الجمعة من الـ (1) مساءً حتى الـ (8) مساءً.

