التأمينات الاجتماعية: 6 خطوات لإضافة مدد اشتراك

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل للمستفيدين الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم التسجيل عن طريق جهة العمل بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل.

وأبينت التأمينات أنه في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي عبر الرابط وإتباع إرشادات الخدمة هنا.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي: