التأمينات: نلتزم بصرف تعويض الأمومة عند توفر شروط الاستحقاق

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
قالت التأمينات الاجتماعية إنها تلتزم في صرف تعويض الأمومة للمشتركة عند توفر شروط الاستحقاق، وفيما يخص صرف التعويض من قِبل المنشأة فإنها محكومة بنظام العمل.
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي: