التحقيق مع 371 متهمًا وإيقاف 113 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، بعد تنفيذ 6981 جولة رقابية خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “أنه تم التحقيق مع 371 متهماً، وإيقاف 113 مشتبها منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك لتورطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي”.
وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أن الموقوفين من وزارات: “الدفاع، الداخلية، البلديات والإسكان، التعليم، والصحة”.