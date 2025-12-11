التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين السعودية وفلسطين في كأس العرب

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نهاية الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، في ربع نهائي كأس العرب 2025، والتي تُقام على أرضية استاد لوسيل.

السعودية فلسطين في كأس العرب

وتأهل المنتخب السعودي، إلى ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية التي نجح فيها بالتغلب على جزر القمر وعمان ثم الخسارة أمام المغرب.

بينما تأهل منتخب فلسطين متصدرًا المجموعة الأولى بعد التعادل مع سوريا في الجولة الأخير والتي سبقها تعادله مع تونس والفوز على قطر.