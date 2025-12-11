Icon

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين السعودية وفلسطين في كأس العرب

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ مساءً
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين السعودية وفلسطين في كأس العرب
المواطن - فريق التحرير

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نهاية الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، في ربع نهائي كأس العرب 2025، والتي تُقام على أرضية استاد لوسيل.

السعودية فلسطين في كأس العرب

وتأهل المنتخب السعودي، إلى ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية التي نجح فيها بالتغلب على جزر القمر وعمان ثم الخسارة أمام المغرب.

السعودية تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب

بينما تأهل منتخب فلسطين متصدرًا المجموعة الأولى بعد التعادل مع سوريا في الجولة الأخير والتي سبقها تعادله مع تونس والفوز على قطر.

 

