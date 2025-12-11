التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين السعودية وفلسطين في كأس العرب

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
حسم التعادل السلبي بدون أهداف نهاية الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، في ربع نهائي كأس العرب 2025، والتي تُقام على أرضية استاد لوسيل.
وتأهل المنتخب السعودي، إلى ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية التي نجح فيها بالتغلب على جزر القمر وعمان ثم الخسارة أمام المغرب.
بينما تأهل منتخب فلسطين متصدرًا المجموعة الأولى بعد التعادل مع سوريا في الجولة الأخير والتي سبقها تعادله مع تونس والفوز على قطر.