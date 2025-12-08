Icon

تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا Icon وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon عناية الإسلام بالمرأة وحفظه لحقوقها في خطبة الجمعة القادمة Icon ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية  Icon الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر.. ظاهرة بحرية نادرة وموئل ذو قيمة بيئية عالية Icon ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع Icon انطلاق الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.. غدًا Icon البديوي يدين ويستنكر التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون Icon الحياة الفطرية تطلق 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر بالعُلا Icon هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر.. ظاهرة بحرية نادرة وموئل ذو قيمة بيئية عالية

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر.. ظاهرة بحرية نادرة وموئل ذو قيمة بيئية عالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُشكل “الثقوب الزرقاء” غرب المملكة، واحدة من أندر الظواهر البحرية في البحر الأحمر، وتتوزع هذه الفوّهات العميقة بين سواحل مكة المكرمة وحتى جازان، متخذةً مظهرًا دائريًا داكنًا وسط المياه الفيروزية، مما يمنحها حضورًا بصريًا مذهلًا وجاذبية علمية وسياحية عالية.

وتتميز هذه الثقوب بتكويناتها الجيولوجية التي نشأت بفعل التصدعات الصخرية، والانهيارات الجيرية، والتغيرات الطبيعية المرتبطة بالحركة التكتونية لمنطقة البحر الأحمر، لتشكّل بيئات بحرية نادرة ذات خصائص خاصة من حيث تركيز الأكسجين والمعادن ودرجات الحرارة.

قد يهمّك أيضاً
الثقوب الزرقاء غرب السعودية.. أعماق بحرية تكشف كنوزًا جيولوجية وبيئية فريدة

الثقوب الزرقاء غرب السعودية.. أعماق بحرية تكشف كنوزًا جيولوجية وبيئية فريدة

إدراج الثقوب الزرقاء و”رأس حاطبة” ضمن قائمة المحميات الوطنية السعودية

إدراج الثقوب الزرقاء و”رأس حاطبة” ضمن قائمة المحميات الوطنية السعودية

وتحتضن هذه المواقع تنوعًا أحيائيًا ثريًا يشمل الشعاب المرجانية العميقة، وأنواعًا نادرة من الإسفنجيات والقشريات، وأسماكًا كبيرة، إضافة إلى دلافين وسلاحف بحرية، مما يجعلها مختبرًا طبيعيًا للباحثين، ووجهة مفضلة للغواصين حول العالم.

وتعد محمية الثقوب الزرقاء اليوم من أبرز مشاريع الحماية البيئية في المملكة، إذ تضم مجموعة من الجزر البحرية تمتد على مساحة تتجاوز (16.500) كيلومتر مربع، وتوفر موائل فريدة ذات أهمية بيولوجية عالية.

ويسهم إدراج هذه المحمية ضمن قائمة المحميات الوطنية في تعزيز جهود المملكة لحماية البيئة البحرية وتنمية المجتمع الساحلي، ودعم المستهدف الوطني المتمثل في حماية (30%) من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، انسجامًا مع مبادرة “السعودية الخضراء” ورؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الثقوب الزرقاء غرب السعودية.. أعماق بحرية تكشف كنوزًا جيولوجية وبيئية فريدة
السعودية اليوم

الثقوب الزرقاء غرب السعودية.. أعماق بحرية تكشف...

السعودية اليوم