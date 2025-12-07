Icon

الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات ضمن برامج الدراسات العليا، بوصفه برنامجًا أكاديميًا متقدّمًا يهدف إلى إعداد كوادر علمية قادرة على البحث والتحليل والتطبيق في فروع الرياضيات النظرية والتطبيقية، عبر بيئة تعليمية وبحثية تعزّز الإبداع وترتقي بجودة المخرجات.
ويتميز البرنامج بكونه مجانيًا بالكامل للطلاب المقبولين، وتستمر مدة الدراسة فيه سنتين بنظام الانتظام، وفق خطة دراسية تمتد أربعة مستويات تجمع بين العمق العلمي والمنهجية البحثية الرصينة، وتتيح للطالب تنمية مهاراته في البحث العلمي واستخدام النماذج الرياضية المتقدمة، إلى جانب تعزيز القدرات التحليلية والمنطقية اللازمة لحل المشكلات المعقدة.
وتصنف الجامعة تخصص الرياضيات ضمن الفئة (401–500) عالميًا وفق تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2025، مما يعكس جودة البيئة العلمية والبحثية الداعمة للبرنامج.
ويأتي طرح البرنامج مواكبًا للتطورات المعرفية العالمية، وبما ينسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030 في بناء كفاءات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا في المجالات العلمية والبحثية، حيث يؤهل الخريجين للعمل في قطاعات أكاديمية وبحثية وتقنية عالية التخصص، ويلبي احتياجات المؤسسات التعليمية والبحثية داخل المملكة وخارجها.
ودعت الجامعة الراغبين للاطلاع على دليل البرنامج والتقديم عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

