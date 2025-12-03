الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير علم البيانات لدعم التحول الرقمي

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامج ماجستير علم البيانات؛ الذي يهدف إلى تأهيل كفاءات متخصصة قادرة على دعم التحول الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ويسعى البرنامج إلى بناء كوادر علمية متمكنة في علم البيانات، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تدعم تطوير اقتصاد معرفي قائم على البيانات الضخمة والتحولات الرقمية.

ويتيح البرنامج للطلاب اكتساب مهارات تحليل البيانات وصناعة النماذج الذكية، ويعزز قدرتهم على إجراء أبحاث حديثة تسهم في بناء اقتصاد معرفي متطور، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح حتى يوم السبت 6 ديسمبر 2025م، داعية الراغبين إلى الاطلاع على دليل البرنامج والتقديم عبر حسابات الجامعة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.