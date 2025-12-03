الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير علم البيانات لدعم التحول الرقمي

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامج ماجستير علم البيانات؛ الذي يهدف إلى تأهيل كفاءات متخصصة قادرة على دعم التحول الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
ويسعى البرنامج إلى بناء كوادر علمية متمكنة في علم البيانات، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تدعم تطوير اقتصاد معرفي قائم على البيانات الضخمة والتحولات الرقمية.
ويتيح البرنامج للطلاب اكتساب مهارات تحليل البيانات وصناعة النماذج الذكية، ويعزز قدرتهم على إجراء أبحاث حديثة تسهم في بناء اقتصاد معرفي متطور، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح حتى يوم السبت 6 ديسمبر 2025م، داعية الراغبين إلى الاطلاع على دليل البرنامج والتقديم عبر حسابات الجامعة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.