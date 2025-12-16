Icon

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد Icon الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام Icon القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي Icon عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية Icon التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا Icon نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي Icon الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ مساءً
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وأوضحت الجامعة أن المسابقة تشمل المجالات التالية: الشعر، والخطابة، والخط العربي، مشيرةً إلى أن موعد ومكان مقابلة المشاركين سيكون غدًا الأربعاء بعد صلاة المغرب، بقاعة التدريب في مبنى الجامعة.

قد يهمّك أيضاً
الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الماجستير والدكتوراه

الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الماجستير والدكتوراه

الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات

الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات

ودعت الجامعة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والاطلاع على الشروط عبر حسابات الجامعة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُحتفى باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، إحياءً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد اللغة العربية لغةً رسمية من لغاتها، تأكيدًا لمكانتها الحضارية ودورها في تعزيز التنوع الثقافي والتواصل الإنساني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الماجستير والدكتوراه
السعودية اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية...

السعودية اليوم