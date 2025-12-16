الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وأوضحت الجامعة أن المسابقة تشمل المجالات التالية: الشعر، والخطابة، والخط العربي، مشيرةً إلى أن موعد ومكان مقابلة المشاركين سيكون غدًا الأربعاء بعد صلاة المغرب، بقاعة التدريب في مبنى الجامعة.

ودعت الجامعة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والاطلاع على الشروط عبر حسابات الجامعة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُحتفى باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، إحياءً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد اللغة العربية لغةً رسمية من لغاتها، تأكيدًا لمكانتها الحضارية ودورها في تعزيز التنوع الثقافي والتواصل الإنساني.