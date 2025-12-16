تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وأوضحت الجامعة أن المسابقة تشمل المجالات التالية: الشعر، والخطابة، والخط العربي، مشيرةً إلى أن موعد ومكان مقابلة المشاركين سيكون غدًا الأربعاء بعد صلاة المغرب، بقاعة التدريب في مبنى الجامعة.
ودعت الجامعة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والاطلاع على الشروط عبر حسابات الجامعة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُحتفى باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، إحياءً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد اللغة العربية لغةً رسمية من لغاتها، تأكيدًا لمكانتها الحضارية ودورها في تعزيز التنوع الثقافي والتواصل الإنساني.