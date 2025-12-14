Icon

الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الماجستير والدكتوراه

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٥ مساءً
الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الماجستير والدكتوراه
المواطن - واس

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، مواعيد الاختبارات، والمقابلات الشخصية، وإعلان النتائج للمتقدمين على برامج الماجستير والدكتوراه في المسار النظري، وذلك عبر بوابة القبول من داخل المملكة.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا أن مواعيد اختبارات القبول التخصصية لمرحلة الماجستير ستكون خلال الفترة من ٢٩ / ٧ إلى ١ / ٨ / ١٤٤٧هـ، فيما سيُعْلَن المرشحون لاختبار القبول التخصصي يوم ٢٢ / ٧ / ١٤٤٧هـ، كما ستُجرى المقابلات الشخصية للبرامج التي تشترطها خلال الفترة من ٦ إلى ١٧ من شهر شعبان للعام ١٤٤٧هـ.

وبيّنت أن اختبارات القبول التخصصية لمرحلة الدكتوراه ستُعقد يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 – 3 شعبان القادم، على أن تُعْلَن نتائج المتقدمين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في البرامج النظرية يوم ١٩ رمضان ١٤٤٧هـ.

ودعت عمادة الدراسات العليا جميع المتقدمين إلى متابعة بوابة القبول والالتزام بالمواعيد المحددة، متمنيةً لهم التوفيق.

