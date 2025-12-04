الجامعة الإسلامية تمدد فترة القبول في برامج الدراسات العليا

مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة رياح شديدة على منطقة حائل بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند استقرار أسعار الذهب اليوم وظائف إدارية شاغرة لدى STC
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، حتى يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025م، وذلك إتاحةً لفرصة أكبر أمام الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البوابات الإلكترونية المخصّصة للقبول، مؤكدة أهمية الاطلاع على الشروط والمتطلبات والوثائق اللازمة قبل بدء إجراءات التسجيل.
ودعت الراغبين في التقديم إلى متابعة حسابات الجامعة على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة المستجدات والتحديثات المتعلقة بالمواعيد وآليات القبول.