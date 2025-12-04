Icon

مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي Icon خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا Icon السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية Icon تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء Icon مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند Icon استقرار أسعار الذهب اليوم  Icon وظائف إدارية شاغرة لدى STC Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تمدد فترة القبول في برامج الدراسات العليا

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
الجامعة الإسلامية تمدد فترة القبول في برامج الدراسات العليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، حتى يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025م، وذلك إتاحةً لفرصة أكبر أمام الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.

تمديد القبول في برامج الدراسات العليا

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البوابات الإلكترونية المخصّصة للقبول، مؤكدة أهمية الاطلاع على الشروط والمتطلبات والوثائق اللازمة قبل بدء إجراءات التسجيل.

قد يهمّك أيضاً
الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء

الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء

الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير علم البيانات لدعم التحول الرقمي

الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير علم البيانات لدعم التحول الرقمي

ودعت الراغبين في التقديم إلى متابعة حسابات الجامعة على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة المستجدات والتحديثات المتعلقة بالمواعيد وآليات القبول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج دكتوراه الأدب والبلاغة
السعودية اليوم

الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج دكتوراه الأدب والبلاغة

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير علم البيانات لدعم التحول الرقمي
السعودية اليوم

الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير علم البيانات...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء
السعودية اليوم

الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في...

السعودية اليوم