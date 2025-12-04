الجامعة الإسلامية تمدد فترة القبول في برامج الدراسات العليا

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، حتى يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025م، وذلك إتاحةً لفرصة أكبر أمام الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.

تمديد القبول في برامج الدراسات العليا

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البوابات الإلكترونية المخصّصة للقبول، مؤكدة أهمية الاطلاع على الشروط والمتطلبات والوثائق اللازمة قبل بدء إجراءات التسجيل.

ودعت الراغبين في التقديم إلى متابعة حسابات الجامعة على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة المستجدات والتحديثات المتعلقة بالمواعيد وآليات القبول.