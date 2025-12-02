الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج دكتوراه الأدب والبلاغة

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برنامج دكتوراه الأدب والبلاغة عبر منظومتها الأكاديمية، بوصفه مسارًا بحثيًا متقدمًا؛ يهدف إلى إعداد باحثين متخصصين في الأدب والبلاغة والنقد، يمتلكون القدرة على إنتاج بحوث علمية مبتكرة تُسهم في تطوير المعرفة، وتعزيز مسارات البحث العلمي.

ويتيح البرنامج تطبيق مناهج البحث الأدبي وتحليل النصوص، وتوظيف الدرس البلاغي في خدمة نصوص القرآن الكريم واستنباط خصائصها، إلى جانب عناية شاملة بتراث الأدب والبلاغة والنقد وتحليل نصوصه، كما يمنح الدارسين فرصًا للمشاركة في الندوات والملتقيات العلمية لخدمة المجتمع العلمي والثقافي.

ويقدّم البرنامج للباحث أدوات معرفية متقدمة، تُعزز قدرته على الابتكار وإنتاج معرفة نوعية، ويسهم في خدمة المجتمع عبر مشروعات بحثية تُعالج قضاياه وتثري هويته الثقافية، ويفتح آفاقًا أكاديمية ومهنية واسعة في مجالات الدراسات الإنسانية.

ويأتي البرنامج بمزايا أكاديمية وبحثية متكاملة، من أبرزها التعمق في قضايا الأدب والبلاغة والنقد وفق منهجية علمية متوازنة، وتدريب الملتحقين على تنفيذ مشروعات بحثية تُعنى بالإصالة والابتكار، ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق إلى متابعة منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.