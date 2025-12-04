Icon

الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٨ مساءً
الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء، الذي يهدف إلى تأهيل كفاءات بحثية عالية عبر تطوير المعرفة النظرية والإستراتيجية والتطبيقية في فروع الكيمياء المختلفة، وتمكين الطلبة من مهارات البحث والابتكار لخدمة قطاعات الصناعة والطاقة والبيئة والصحة.

ويتيح البرنامج، الممتد لعامين دراسيين والمقدم مجانًا، بيئة علمية محفزة لتنمية المهارات البحثية، وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في المختبرات المتقدمة والجامعات والقطاعات الصناعية, كما يسهم في بناء قدرات علمية تطبيقية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تطوير كفاءات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.

ويعزز البرنامج الذي يُتاح التقديم عليه عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، قدرات الطلبة العلمية والبحثية، ويدعم الابتكار، ويفتح آفاقًا مهنية واسعة في مجالات الصناعة والبحث والتطوير، إلى جانب دعم المعرفة التطبيقية لخدمة المجتمع.

