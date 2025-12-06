الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق “مسرّعة سيو” في التكنولوجيا الرياضية

إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية مسرّعة سيو للتكنولوجيا الرياضة, وهي مسرّعة متخصصة تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة السعودية في قطاع الرياضة، أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم.
وتركز المسرّعة على تطوير بيئة تجمع بين الابتكار والتقنية والرياضة، بما يتيح لرواد الأعمال بناء حلول تقنية تعزز كفاءة القطاع الرياضي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاقتصاد الرقمي وتطوير صناعة الرياضة.
وتوفر المسرّعة برامج إرشاد متخصصة، وفرص شراكات، ومسارات دعم متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتبنّي التقنيات المحلية ذات الأثر المباشر في تطوير القطاع الرياضي