لتمكين الشركات الناشئة

الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق “مسرّعة سيو” في التكنولوجيا الرياضية

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية مسرّعة سيو للتكنولوجيا الرياضة, وهي مسرّعة متخصصة تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة السعودية في قطاع الرياضة، أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم.

وتركز المسرّعة على تطوير بيئة تجمع بين الابتكار والتقنية والرياضة، بما يتيح لرواد الأعمال بناء حلول تقنية تعزز كفاءة القطاع الرياضي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاقتصاد الرقمي وتطوير صناعة الرياضة.

وتوفر المسرّعة برامج إرشاد متخصصة، وفرص شراكات، ومسارات دعم متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتبنّي التقنيات المحلية ذات الأثر المباشر في تطوير القطاع الرياضي

