الجنائية الدولية تقضي بسجن زعيم بميليشيا الجنجويد في دارفور 20 عامًا كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي السعودية تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني نائب وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، حكمًا بالسجن (20) عامًا على قائد بميليشيا الجنجويد لإدانته بارتكاب أعمال وحشية في إقليم دارفور بالسودان، بما في ذلك ضرب معتقلين حتى الموت باستخدام آلة حادة.
وأدين علي محمد علي عبدالرحمن، المعروف أيضًا باسم علي كوشيب، في أكتوبر بما يصل إلى (27) تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات فظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد في دارفور قبل أكثر من (20) عامًا.
ورفض القضاة حجج الدفاع بأن عبدالرحمن كانت سلطته محدودة، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا.
ويسدل هذا الحكم الستار على أول محاكمة تتناول فيها المحكمة الجنائية الدولية صراع دارفور، الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون، السلاح ضد حكومة السودان.