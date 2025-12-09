Icon

لإدانته بارتكاب أعمال وحشية في إقليم دارفور بالسودان

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٠ مساءً
الجنائية الدولية تقضي بسجن زعيم بميليشيا الجنجويد في دارفور 20 عامًا
المواطن - فريق التحرير

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، حكمًا بالسجن (20) عامًا على قائد بميليشيا الجنجويد لإدانته بارتكاب أعمال وحشية في إقليم دارفور بالسودان، بما في ذلك ضرب معتقلين حتى الموت باستخدام آلة حادة.

وأدين علي محمد علي عبدالرحمن، المعروف أيضًا باسم علي كوشيب، في أكتوبر بما يصل إلى (27) تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات فظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد في دارفور قبل أكثر من (20) عامًا.

ورفض القضاة حجج الدفاع بأن عبدالرحمن كانت سلطته محدودة، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا.

ويسدل هذا الحكم الستار على أول محاكمة تتناول فيها المحكمة الجنائية الدولية صراع دارفور، الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون، السلاح ضد حكومة السودان.

