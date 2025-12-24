الجوازات تستعرض البوابات الإلكترونية بالمطارات الدولية في “واحة الأمن”

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
تستعرض المديرية العامة للجوازات لزوّارها في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر، خدمة البوابات الإلكترونية بالمطارات الدولية بالمملكة.
واطلع زوّار المعرض على المزايا التي تقدمها الخدمة وتمكّن المسافرين من إنهاء إجراءاتهم ذاتيًا باستخدام التقنيات الحديثة، مما تُسهم في توفير الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات السفر وإثراء التجربة.