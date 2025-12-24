الجوازات تستعرض البوابات الإلكترونية بالمطارات الدولية في “واحة الأمن”

تستعرض المديرية العامة للجوازات لزوّارها في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر، خدمة البوابات الإلكترونية بالمطارات الدولية بالمملكة.

واطلع زوّار المعرض على المزايا التي تقدمها الخدمة وتمكّن المسافرين من إنهاء إجراءاتهم ذاتيًا باستخدام التقنيات الحديثة، مما تُسهم في توفير الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات السفر وإثراء التجربة.