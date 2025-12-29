خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن 4 خطوات لتعديل عنوان المنشأة وإعادة طباعة الشهادة الضريبية إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية ما أفضل توقيت لتناول البيض؟ تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95) سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة
تغلب فريق الحزم على مستضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة (12) من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وافتتح الحزم أهداف المواجهة عن طريق نواف الحبشي في الدقيقة (31)، ثم عزز عمر السومة التفوق للحزم بضربة رأسية في الدقيقة (50)، قبل أن يقلص لاعب الرياض مامادو سيلا الفارق بعدها بأربع دقائق فقط.
وبهذه النتيجة رفع الرياض رصيده لـ(8) نقاط في المركز الخامس عشر، فيما بقي الحزم عند النقطة (13) في المركز العاشر.