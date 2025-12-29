Icon

الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن 

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
المواطن - واس

تغلب فريق الحزم على مستضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة (12) من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وافتتح الحزم أهداف المواجهة عن طريق نواف الحبشي في الدقيقة (31)، ثم عزز عمر السومة التفوق للحزم بضربة رأسية في الدقيقة (50)، قبل أن يقلص لاعب الرياض مامادو سيلا الفارق بعدها بأربع دقائق فقط.

وبهذه النتيجة رفع الرياض رصيده لـ(8) نقاط في المركز الخامس عشر، فيما بقي الحزم عند النقطة (13) في المركز العاشر.

