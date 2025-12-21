Icon

أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon الزمن على المريخ أسرع من الأرض Icon تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي Icon برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية  Icon 1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة Icon بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني Icon الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا Icon إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية Icon سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا
المواطن - واس

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم الأحد, تحرير 130 تلميذًا خطفهم مسلحون من مدرسة في نوفمبر، بعدما أُطلق سراح مئة آخرين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري: “إن 130 تلميذًا مختطفًا في ولاية النيجر أُطلق سراحهم، ولم يبقَ أحد في الأسر”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد