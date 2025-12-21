أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد الزمن على المريخ أسرع من الأرض تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية 1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن
أعلنت السلطات النيجيرية اليوم الأحد, تحرير 130 تلميذًا خطفهم مسلحون من مدرسة في نوفمبر، بعدما أُطلق سراح مئة آخرين في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري: “إن 130 تلميذًا مختطفًا في ولاية النيجر أُطلق سراحهم، ولم يبقَ أحد في الأسر”.