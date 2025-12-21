الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم الأحد, تحرير 130 تلميذًا خطفهم مسلحون من مدرسة في نوفمبر، بعدما أُطلق سراح مئة آخرين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري: “إن 130 تلميذًا مختطفًا في ولاية النيجر أُطلق سراحهم، ولم يبقَ أحد في الأسر”.