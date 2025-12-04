الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024
أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة لصحة السجون، وبالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، خدمة الغسيل الكلوي المتنقل داخل السجون بالمملكة؛ بهدف تعزيز مستوى الرعاية المتخصصة المقدمة للنزلاء وفق أعلى المعايير الطبية، وتقليل الإحالات الطبية الخارجية.
وتُعد المملكة من أوائل دول العالم التي تطبّق هذه الخدمة داخل بيئة السجون، حيث يُمثل توفير خدمة الغسيل الكلوي المتنقل داخل الإصلاحيات تقدمًا نوعيًّا في منظومة الرعاية الصحية، لما له من دور في تعزيز استمرارية العلاج وجودته، وتمكين المرضى من الحصول على الخدمة داخل بيئة طبية مجهّزة ومتوافقة مع معايير السلامة.
وتعمل الخدمات الطبية على تقديم هذه الخدمة في الإصلاحيات بمختلف مناطق المملكة، بما ينسجم مع جهودها في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء.