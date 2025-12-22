Icon

بعد تنفيذ عملية مداهمة

الداخلية السورية: صادرنا صواريخ “سام-7” في البوكمال

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٨ مساءً
الداخلية السورية: صادرنا صواريخ “سام-7” في البوكمال
المواطن - فريق التحرير

نفذت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بريف دير الزور عملية مداهمة محكمة لأحد المنازل، أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع “سام-7″، كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم أنه وردت معلومات دقيقة إلى مديرية الأمن في البوكمال تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ مداهمة محكمة للمكان أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع “سام-7”.

عملية مداهمة في البوكمال

وبينت الوزارة أنه جرت مصادرة الأسلحة المضبوطة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة.

وبحسب وكالة “سانا”، أكدت الوزارة استمرارها في التصدي لكل أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق، أحبطت في الـ 17 من الشهر الجاري محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه الجمهورية اللبنانية تضم كميات كبيرة من قذائف “آر بي جي”.

وفي الـ 20 من الشهر الجاري، نفذت مديرية الأمن الداخلي بريف دمشق بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عملية أمنية نوعية في منطقة قدسيا، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في تهريب الأسلحة لحساب مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء ومناطق قسد وخلايا مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وضبطت طائرات مسيّرة من نوع (FPV) ومواد متفجّرة من نوع TNT وعبوات مضادة للأفراد.

 

