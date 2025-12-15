وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا فيصل بن خالد يدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 بأكثر من 240 فرصة استثمارية وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
أعلنت إدارة تعليم الأحساء تحويل الدراسة لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء، لجميع مدارس التعليم بمحافظة الأحساء.
وقالت إدارة تعليم الأحساء عبر منصة إكس إن ذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.
وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد واستمرار الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تقرّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مدارس مدينة (الدمام) ومحافظات (الخبر والقطيف والبيضاء والجبيل ورأس تنورة وبقيق والنعيرية وقرية العليا والعديد).