الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ مساءً
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة تعليم الأحساء تحويل الدراسة لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء، لجميع مدارس التعليم بمحافظة الأحساء.

وقالت إدارة تعليم الأحساء عبر منصة إكس إن ذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.

وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد واستمرار الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تقرّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مدارس مدينة (الدمام) ومحافظات (الخبر والقطيف والبيضاء والجبيل ورأس تنورة وبقيق والنعيرية وقرية العليا والعديد).

 

