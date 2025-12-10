الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة

Icon

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٠ مساءً
المواطن - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.

وشددت على أهمية مراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من وسائل التدفئة أو العبث بها، والتهوية الجيدة للغرف، وإطفائها عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وعدم استخدامها في تسخين الطعام أو المشروبات، وإبعادها عن المواد القابلة للاشتعال.

