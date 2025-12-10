الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة الأرض على موعد مع شهب التوأميات شتاء الباحة.. طبيعة خلابة تتزيّن بالضباب وبرودة الأجواء طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر محمية الأمير محمد بن سلمان تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف بالأقمار الصناعية حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان الموارد البشرية في 2025.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.
وشددت على أهمية مراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من وسائل التدفئة أو العبث بها، والتهوية الجيدة للغرف، وإطفائها عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وعدم استخدامها في تسخين الطعام أو المشروبات، وإبعادها عن المواد القابلة للاشتعال.