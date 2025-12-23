الدفاع المدني: 7 إرشادات مهمة للسلامة أثناء التنزه

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى اتباع إرشادات السلامة أثناء التنزه والرحلات.

7 إرشادات للسلامة أثناء التنزه

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه في منصة إكس، أنه يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة المقصودة للتنزه وتوقيت العودة، وإطفاء النار قبل النوم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة.

ونصحت المديرية بتجنب الاقتراب من تجمعات السيول ونواتج الأمطار، وتهوية الخيام عند إشعال الفحم، وعدم السباحة في المستنقعات المائية أو حول السيول، وتوفير طفاية حريق مناسبة خلال الرحلة.