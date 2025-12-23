الدفاع المدني: 7 إرشادات مهمة للسلامة أثناء التنزه

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى اتباع إرشادات السلامة أثناء التنزه والرحلات.
وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه في منصة إكس، أنه يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة المقصودة للتنزه وتوقيت العودة، وإطفاء النار قبل النوم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة.
ونصحت المديرية بتجنب الاقتراب من تجمعات السيول ونواتج الأمطار، وتهوية الخيام عند إشعال الفحم، وعدم السباحة في المستنقعات المائية أو حول السيول، وتوفير طفاية حريق مناسبة خلال الرحلة.
#الدفاع_المدني يدعو إلى اتباع إرشادات السلامة أثناء التنزه. pic.twitter.com/pthMtlzUJ2
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 23, 2025