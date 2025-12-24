Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٦ مساءً
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017، وربما ينخفض أكثر.

وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني قليلًا ليلامسا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنهما استقرا إلى حد كبير خلال أحدث تعاملات عند (1.180) دولار و(1.3522) دولار على الترتيب.

قد يهمّك أيضاً
الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 2003

الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 2003

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات ليسجل (97.767) نقطة.

ويتجه مؤشر الدولار لتكبد خسارة سنوية بنسبة (9.8%)، وهو ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي منذ 2017، وأي تراجع آخر في الأسبوع الأخير من العام سيدفعه إلى تسجيل أكبر هبوط منذ 2003.

وزاد الدولار الأسترالي (8.4%) منذ بداية هذا العام، ‌وصعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند (0.6710) دولار، كما لامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند (0.58475) دولار.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات (0.3%) مقابل العملة اليابانية ليسجل (155.83) ينًا، بعد أن انخفض (0.5%) في الجلسة السابقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 2003
السوق

الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له...

السوق