الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017، وربما ينخفض أكثر.

وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني قليلًا ليلامسا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنهما استقرا إلى حد كبير خلال أحدث تعاملات عند (1.180) دولار و(1.3522) دولار على الترتيب.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات ليسجل (97.767) نقطة.

ويتجه مؤشر الدولار لتكبد خسارة سنوية بنسبة (9.8%)، وهو ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي منذ 2017، وأي تراجع آخر في الأسبوع الأخير من العام سيدفعه إلى تسجيل أكبر هبوط منذ 2003.

وزاد الدولار الأسترالي (8.4%) منذ بداية هذا العام، ‌وصعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند (0.6710) دولار، كما لامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند (0.58475) دولار.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات (0.3%) مقابل العملة اليابانية ليسجل (155.83) ينًا، بعد أن انخفض (0.5%) في الجلسة السابقة.