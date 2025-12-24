الذهب يتجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، للمرة الأولى على الإطلاق، حيث ارتفع في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4503.59 دولارات للأوقية، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 4509.65 دولارات في وقت سابق,فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولارًا للأوقية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 71.80 دولارًا للأوقية، وكانت قد سجّلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولارًا في وقت سابق.
وارتفع البلاتين بالمعاملات الفورية 2.9% إلى 2342.25 دولارًا للأوقية بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولارًا، في حين زاد البلاديوم 3% تقريبًا إلى 1919.69 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.