الذهب يتجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٨ صباحاً
الذهب يتجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية
المواطن - واس

تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، للمرة الأولى على الإطلاق، حيث ارتفع في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4503.59 دولارات للأوقية، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 4509.65 دولارات في وقت سابق,فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولارًا للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.‍5% إلى 71.80 دولارًا للأوقية، وكانت قد سجّلت أعلى مستوى لها ‌على الإطلاق عند 71.85 دولارًا في وقت سابق.

وارتفع البلاتين بالمعاملات الفورية 2.9% ‌إلى 2342.25 دولارًا للأوقية بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولارًا، في حين زاد البلاديوم 3% تقريبًا إلى 1919.69 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

