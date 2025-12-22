الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا والفضة تواصل الصعود

سجل الذهب ارتفاعًا بأكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياته إطلاقًا اليوم، مدعومًا بالإقبال على أصول الملاذ الآمن، وواصلت الفضة الصعود لتسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 4421.15 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ 4428.92 دولارًا في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (1.6%) ليصل إلى (4455.7) دولارًا للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو (2.7%) ليصل إلى (68.93) دولارًا بعد أن سجلت مستوى مرتفعًا ‌جديدًا بلغ (69.44) دولارًا.

وارتفعت الأسعار (138%) هذا العام حتى الآن.

وفي المعادن الأخرى، قفز البلاتين 5.3 بالمئة إلى 2060.8 دولارًا للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عامًا، وزاد البلاديوم 3.2 بالمئة إلى (1767.86) دولارًا للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أعوام.