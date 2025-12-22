Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا والفضة تواصل الصعود

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٤ مساءً
الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا والفضة تواصل الصعود
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سجل الذهب ارتفاعًا بأكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياته إطلاقًا اليوم، مدعومًا بالإقبال على أصول الملاذ الآمن، وواصلت الفضة الصعود لتسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 4421.15 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ 4428.92 دولارًا في وقت سابق من اليوم.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (1.6%) ليصل إلى (4455.7) دولارًا للأوقية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو (2.7%) ليصل إلى (68.93) دولارًا بعد أن سجلت مستوى مرتفعًا ‌جديدًا بلغ (69.44) دولارًا.
وارتفعت الأسعار (138%) هذا العام حتى الآن.
وفي المعادن الأخرى، قفز البلاتين 5.3 بالمئة إلى 2060.8 دولارًا للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عامًا، وزاد البلاديوم 3.2 بالمئة إلى (1767.86) دولارًا للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أعوام.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع الذهب والفضة بسبب رهانات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفاع الذهب والفضة بسبب رهانات خفض الفائدة الأمريكية

الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية

الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار الذهب اليوم
السوق

استقرار أسعار الذهب اليوم

السوق
الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا
السوق

الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا

السوق
تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية
السوق

تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية

السوق
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
السوق

الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية

السوق
ارتفاع الذهب والفضة بسبب رهانات خفض الفائدة الأمريكية
السوق

ارتفاع الذهب والفضة بسبب رهانات خفض الفائدة...

السوق