الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية في منطقة الحدود الشمالية، وذلك في إطار جهودها؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، والإسهام في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وتشمل الفرص المطروحة مشاريع متنوعة، من بينها إنشاء منشأة تحويلية لصناعة نسيج الصوف، ومصنع أعلاف، إضافة إلى مشاريع تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء في محافظة رفحاء، ومشروع مشتل زراعي في محافظة عرعر، بما يسهم في الاستفادة من الميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص؛ تهدف إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إيجاد فرص استثمارية واعدة تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الزراعي.

ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص المطروحة وشروطها عبر منصة «فرص»، مؤكدة استمرارها في تمكين الاستثمارات النوعية التي تحقق الاستدامة، وتدعم التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.