Icon

الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين Icon طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن Icon المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 Icon إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار Icon الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 Icon المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة Icon الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية Icon انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم Icon أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية في منطقة الحدود الشمالية، وذلك في إطار جهودها؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، والإسهام في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وتشمل الفرص المطروحة مشاريع متنوعة، من بينها إنشاء منشأة تحويلية لصناعة نسيج الصوف، ومصنع أعلاف، إضافة إلى مشاريع تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء في محافظة رفحاء، ومشروع مشتل زراعي في محافظة عرعر، بما يسهم في الاستفادة من الميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية

أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية

أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية 

أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية 

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص؛ تهدف إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إيجاد فرص استثمارية واعدة تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الزراعي.

ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص المطروحة وشروطها عبر منصة «فرص»، مؤكدة استمرارها في تمكين الاستثمارات النوعية التي تحقق الاستدامة، وتدعم التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد