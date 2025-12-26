Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال وترفض الاعتراف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال وترفض الاعتراف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن تأكيد المملكة العربية السعودية لدعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، وتعبر عن رفضها لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.

والمملكة إذ تؤكد رفضها لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال، لتؤكد دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام علي بن أبي طالب...

الحكومة اليمنية ترحّب ببيان السعودية بشأن الأوضاع في حضرموت والمهرة

الحكومة اليمنية ترحّب ببيان السعودية بشأن الأوضاع في حضرموت والمهرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحكومة اليمنية ترحّب ببيان السعودية بشأن الأوضاع في حضرموت والمهرة
السعودية اليوم

الحكومة اليمنية ترحّب ببيان السعودية بشأن الأوضاع...

السعودية اليوم
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد...

السعودية اليوم
السعودية تدين هجوم كاراك الإرهابي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تدين هجوم كاراك الإرهابي في باكستان

السعودية اليوم
السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية SPI
أخبار رئيسية

السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية...

أخبار رئيسية
السعودية ترحب باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
السعودية اليوم

السعودية ترحب باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين...

السعودية اليوم