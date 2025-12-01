Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٦ مساءً
السعودية وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اليوم، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين الصديقين، وذلك على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي، المنعقد في العاصمة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية-الروسية المشتركة، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية السيد ألكسندر نوفاك.

اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

وقع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب الروسي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية السيد ألكسندر نوفاك.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تشارك في قمة “الذكاء الاصطناعي حول المستقبل” في تونس

السعودية تشارك في قمة “الذكاء الاصطناعي حول المستقبل” في تونس

وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030

وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030


وتشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات (الدبلوماسية والخاصة والعادية)، وتتيح الدخول دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة (سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء)، وتسمح في البقاء لمدة (90) يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.

وتؤكد الاتفاقية حرص البلدين الصديقين على تيسير إجراءات الدخول أمام مواطني البلدين بما ينعكس على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، وتسهم كذلك في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.

يذكر أن الاتفاقية لا تشمل الإعفاء من التأشيرات للقادمين بغرض (العمل أو الدراسة، والإقامة، والحج)؛ إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك، كما تعد روسيا الاتحادية أول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود
العالم

فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في...

العالم
بوتين: إذا أرادت أوروبا الحرب فنحن لها
العالم

بوتين: إذا أرادت أوروبا الحرب فنحن لها

العالم
السعودية الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة
أخبار رئيسية

السعودية الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي...

أخبار رئيسية
تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية
السعودية اليوم

تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية...

السعودية اليوم
وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030
السعودية اليوم

وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل...

السعودية اليوم
السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة
السعودية اليوم

السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير...

السعودية اليوم
السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي 
السعودية اليوم

السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين...

السعودية اليوم
السعودية تبدأ دورتها الرئاسية الثانية للمنظمة العربية “الأرابوساي”
السعودية اليوم

السعودية تبدأ دورتها الرئاسية الثانية للمنظمة العربية...

السعودية اليوم