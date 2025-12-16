السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض مثلث الشتاء.. مشهد فلكي يُزيّن سماء السعودية والعالم العربي الليلة 150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل
وقّع الأستاذ عبدالرحمن بن سلطان السلطان كتابه «التواصل الاستراتيجي.. دليلك العملي من النظرية إلى التطبيق»، وذلك من خلال منصة التوقيع في معرض جدة للكتاب2025، بحضور لافت من زوار المعرض والمهتمين بمجال التواصل الاستراتيجي.
ويقدّم الكتاب طرحًا مهنيًا متقدمًا في مفاهيم التواصل الاستراتيجي، مستعرضًا أحدث النظريات العلمية المرتبطة به، إلى جانب الأسس العملية والتطبيقات الميدانية التي تسهم في بناء خطط وبرامج اتصالية فعّالة، مع تسليط الضوء على أبرز التجارب العالمية والممارسات المهنية الناجحة في هذا المجال.
وشهد حفل التوقيع إقبالًا كبيرًا من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالتواصل الاستراتيجي، في تأكيد على أهمية المحتوى الذي يقدّمه الكتاب، ودوره في تجسير الفجوة بين الإطار النظري والتطبيق العملي، بما يخدم الممارسين وصنّاع القرار في مختلف القطاعات.