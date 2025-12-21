Icon

ظاهرة فلكية تُعد ضمن أكثر من 22 ظاهرة فلكية تشهدها المعابد المصرية

الشمس تتعامد على معابد الكرنك بمصر معلنة بداية فصل الشتاء

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
الشمس تتعامد على معابد الكرنك بمصر معلنة بداية فصل الشتاء
المواطن - فريق التحرير

شهدت معابد الكرنك، شرقي الأقصر، تعامد الشمس صباح اليوم الأحد، وهي ظاهرة فلكية تُعد ضمن أكثر من 22 ظاهرة فلكية تشهدها المعابد المصرية.

حضر الظاهرة مئات السياح، مصريين وأجانب، تقدمهم نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أحمد أبوزيد.

الشمس تتعامد على معابد الكرنك

وبحسب رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، تسللت أشعة الشمس لتضيء غرف “آمون رع” بمعابد الكرنك، في يوم الانقلاب الصيفي الذي يصادف اليوم الأحد 21 ديسمبر (كانون الأول)، معلنة بداية فصل الشتاء.

وأعلن أبوزيد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إطلاق مبادرة “الكرنك مرصد فلكي عالمي قديم”.

تهدف المبادرة إلى إبراز معابد الكرنك كأحد أهم المواقع الفلكية عالمياً، وأداة لرصد الزمن والفصول، وتعزيز مكانة الأقصر كوجهة سياحية لعشاق الفلك، إلى جانب كونها عاصمة للسياحة الثقافية.

 

