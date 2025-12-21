الشمس تتعامد على معابد الكرنك بمصر معلنة بداية فصل الشتاء جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي نصائح للحماية من لسعة البرد هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟ العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات
شهدت معابد الكرنك، شرقي الأقصر، تعامد الشمس صباح اليوم الأحد، وهي ظاهرة فلكية تُعد ضمن أكثر من 22 ظاهرة فلكية تشهدها المعابد المصرية.
حضر الظاهرة مئات السياح، مصريين وأجانب، تقدمهم نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أحمد أبوزيد.
وبحسب رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، تسللت أشعة الشمس لتضيء غرف “آمون رع” بمعابد الكرنك، في يوم الانقلاب الصيفي الذي يصادف اليوم الأحد 21 ديسمبر (كانون الأول)، معلنة بداية فصل الشتاء.
وأعلن أبوزيد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إطلاق مبادرة “الكرنك مرصد فلكي عالمي قديم”.
تهدف المبادرة إلى إبراز معابد الكرنك كأحد أهم المواقع الفلكية عالمياً، وأداة لرصد الزمن والفصول، وتعزيز مكانة الأقصر كوجهة سياحية لعشاق الفلك، إلى جانب كونها عاصمة للسياحة الثقافية.