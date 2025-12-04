الصناعة تصدر 45 رخصة تعدينية جديدة خلال أكتوبر 2025م

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (45) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أكتوبر 2025م، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (29) رخصة كشف، و(9) رخص استطلاع، و(6) رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أكتوبر 2025م.

وأفاد أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ (2,580) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,528) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (729) رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ (253) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (58) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (12) رخصة.

وأشار الجرَّاح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد, ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.