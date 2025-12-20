Icon

العثور على كنز أثري ثمين في تونس

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
المواطن - فريق التحرير

تمكّنت عناصر من الإرشاد البحري للحرس الوطني بمحافظة صفاقس التونسية من حجز قطع أثرية ثمينة.

وأفاد المعهد الوطني للتراث في تونس بأن هذه القطع تتكون من (5196) قطعة نقدية رومانية أصلية من معدن البرونز، وقنينة صغيرة، وجزء من صحن أصلي يعودان إلى القرن الأول بعد الميلاد، وصحن أصلي من الفخار يعود إلى القرن الثاني بعد الميلاد.

وأكد المعهد الوطني للتراث أنه سيقوم بدراسة وتوثيق وتثمين هذا الكنز الأثري.

