العراق يعلن انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٧ مساءً
العراق يعلن انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
المواطن - فريق التحرير

أعلن العراق اليوم، انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة “عين الأسد” في محافظة الأنبار الأسبوع المقبل وتسليمها كليًّا للقوات العراقية.

انسحاب قوات التحالف الدولي

وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن قيس المحمداوي: “إن الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي قد أُنجز قبل ثلاثة أشهر”، مبينًا أنه لا يوجد حاليًّا أي عنصر من التحالف داخل قيادة العمليات المشتركة وأن قاعدة عين الأسد تشهد انسحابًا كاملًا وتسليمًا للقوات الأمنية العراقية.

