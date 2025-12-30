Icon

قال إن دور الإمارات أصبح موجهًا ضد أبناء الشعب اليمني

العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ صباحاً
العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

أكد رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء، أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، مشدداً بالقول: “نحن أقوياء بدعم التحالف بقيادة السعودية”.

وفي كلمة متلفزة، قال الرئيس العليمي: “لم نتقاعس يوماً عن مواجهة التهديدات الإرهابية”، مؤكداً أن “الانتقالي امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات”، مشيراً إلى أن “شحن أسلحة بسفينتين من الفجيرة بالإمارات إلى الانتقالي خطوة تصعيدية”.

وأعلن العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وطلب العليمي من القوات الإماراتية الخروج من الأراضي اليمنية.

وقال إن “دور الإمارات أصبح موجهاً ضد أبناء الشعب اليمني” ، داعياً كافة القوات الإماراتية للخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

حظر جوي وبحري وبري

كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وبحري وبري لـ72 ساعة في اليمن وإعلان الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. وأضاف أنه “يستشنى من الخظر الجوي والبري والبحري ما يصدر من التحالف”.

وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني بأن “على قوات درع الوطن التحرك وتسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة، مشيراً إلى منح محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين.

وأضاف: “نرفض استغلال القضية الجنوبية لتعطيل المؤسسات الدستورية.. و دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه”.

كما أعلن الرئيس العليمي: “اتخذنا عدة قرارات لحماية المدنيين سنعلن عنها لاحقاً”.

