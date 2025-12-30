العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن مساء الحِجر فعالية ثقافية تفاعلية تُبرز تاريخ العُلا عبر العصور 4 خطوات لتعديل عنوان المنشأة وإعادة طباعة الشهادة الضريبية إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية ما أفضل توقيت لتناول البيض؟
أكد رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء، أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، مشدداً بالقول: “نحن أقوياء بدعم التحالف بقيادة السعودية”.
وفي كلمة متلفزة، قال الرئيس العليمي: “لم نتقاعس يوماً عن مواجهة التهديدات الإرهابية”، مؤكداً أن “الانتقالي امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات”، مشيراً إلى أن “شحن أسلحة بسفينتين من الفجيرة بالإمارات إلى الانتقالي خطوة تصعيدية”.
وأعلن العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وطلب العليمي من القوات الإماراتية الخروج من الأراضي اليمنية.
وقال إن “دور الإمارات أصبح موجهاً ضد أبناء الشعب اليمني” ، داعياً كافة القوات الإماراتية للخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وبحري وبري لـ72 ساعة في اليمن وإعلان الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. وأضاف أنه “يستشنى من الخظر الجوي والبري والبحري ما يصدر من التحالف”.
وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني بأن “على قوات درع الوطن التحرك وتسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة، مشيراً إلى منح محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين.
وأضاف: “نرفض استغلال القضية الجنوبية لتعطيل المؤسسات الدستورية.. و دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه”.
كما أعلن الرئيس العليمي: “اتخذنا عدة قرارات لحماية المدنيين سنعلن عنها لاحقاً”.