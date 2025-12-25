Icon

بافتتاح الجولة الـ 11

مباراة جنونية.. الفيحاء والحزم يتعادلان سلبيًا في دوري المحترفين

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حسم التعادل السلبي مواجهة الفيحاء والحزم، التي أُقيمت اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين “روشن السعودي”.

وشهد الشوط الأول أداءً مفتوحًا من الطرفين، مع تبادل للهجمات وفرص حقيقية للتسجيل، وكان الفيحاء الأقرب لافتتاح النتيجة بعدما ارتدت تسديدة الإسباني جيسون ريميسيرو من القائم، قبل أن يتابعها الكونغولي سيلفر غانفولا بتصويبة قوية، تصدى لها حارس الحزم برونو فاريلا ببراعة وحولها إلى ركنية عند الدقيقة (31).

وفي الشوط الثاني، استمر اللعب سجالًا بين الفريقين، وكاد الفيحاء أن يهز الشباك عبر تسديدة ريان المطيري التي مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة (59)، قبل أن يرد الحزم بمحاولة خطيرة عن طريق البرتغالي فابيو مارتينز، إلا أن كرته جاورت القائم عند الدقيقة (68)، ورغم المحاولات المتكررة من الجانبين حتى صافرة النهاية، بقيت الشباك صامتة، ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما رفعت الفيحاء إلى (12) نقطة، فيما وصل الحزم إلى (10) نقاط.

