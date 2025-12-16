Icon

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد Icon الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام Icon القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي Icon عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية Icon التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا Icon نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي Icon الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حاول الهروب من الموقع

القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل القبض على شخص، لقيادته مركبته من دون لوحات وبسرعة عالية وتهور في أحد الطرق، وتوثيق ذلك ونشره، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر بدخول مكان عام بمركبته وصدم حواجز، ومحاولة الهروب من الموقع.

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل 

طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل 

لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل

لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة وفاة وإصابتين إثر اصطدام مركبتين بحائل والمرور يباشر
السعودية اليوم

حالة وفاة وإصابتين إثر اصطدام مركبتين بحائل...

السعودية اليوم
رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء 
السعودية اليوم

رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة...

السعودية اليوم
طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل 
السعودية اليوم

طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي...

السعودية اليوم
لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل
السعودية اليوم

لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على...

السعودية اليوم