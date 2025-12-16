القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل القبض على شخص، لقيادته مركبته من دون لوحات وبسرعة عالية وتهور في أحد الطرق، وتوثيق ذلك ونشره، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر بدخول مكان عام بمركبته وصدم حواجز، ومحاولة الهروب من الموقع.

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.