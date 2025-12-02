Icon

القبض على مخالفين من الجنسية الإثيوبية لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في جازان

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٨ مساءً
القبض على مخالفين من الجنسية الإثيوبية لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في جازان
المواطن - فريق التحرير

أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

