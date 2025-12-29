Icon

القبض على مقيم لترويجه الشبو في مكة المكرمة

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٣ مساءً
القبض على مقيم لترويجه الشبو في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدرة “الشبو”.

وأكدت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة أنه تم إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

