القبض على مقيم لترويجه الشبو في مكة المكرمة

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدرة “الشبو”.

وأكدت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة أنه تم إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.