الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأمريكية

نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، ما تردد حول رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخطة السلام الأمريكية الخاصة بأوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو والولايات المتحدة تبادلتا بشكل مباشر الآراء بشأن بنود الخطة، في إطار المساعي لإيجاد أساس واقعي للتسوية.

وأوضح بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الروسي أبدى قبولًا لعدد من النقاط الواردة في الخطة، بينما تحفظ على أخرى، مشيرًا إلى أن الحوار لا يزال مفتوحًا وأن تقييم البنود يجري وفق اعتبارات الأمن القومي الروسي ومتطلبات إنهاء النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.