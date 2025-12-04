الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأمريكية

مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة رياح شديدة على منطقة حائل بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند استقرار أسعار الذهب اليوم وظائف إدارية شاغرة لدى STC
نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، ما تردد حول رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخطة السلام الأمريكية الخاصة بأوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو والولايات المتحدة تبادلتا بشكل مباشر الآراء بشأن بنود الخطة، في إطار المساعي لإيجاد أساس واقعي للتسوية.
وأوضح بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الروسي أبدى قبولًا لعدد من النقاط الواردة في الخطة، بينما تحفظ على أخرى، مشيرًا إلى أن الحوار لا يزال مفتوحًا وأن تقييم البنود يجري وفق اعتبارات الأمن القومي الروسي ومتطلبات إنهاء النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.