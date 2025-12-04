Icon

بشأن الحرب مع أوكرانيا

الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأمريكية

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، ما تردد حول رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخطة السلام الأمريكية الخاصة بأوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو والولايات المتحدة تبادلتا بشكل مباشر الآراء بشأن بنود الخطة، في إطار المساعي لإيجاد أساس واقعي للتسوية.

وأوضح بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الروسي أبدى قبولًا لعدد من النقاط الواردة في الخطة، بينما تحفظ على أخرى، مشيرًا إلى أن الحوار لا يزال مفتوحًا وأن تقييم البنود يجري وفق اعتبارات الأمن القومي الروسي ومتطلبات إنهاء النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

