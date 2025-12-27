Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣١ مساءً
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري، وخفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (19) كوبيكًا، ليصل إلى (77.6923) روبلًا.

وخفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار (68) كوبيكًا، ليبلغ (91.2066) روبلًا، بينما خفَّض سعر صرف اليوان بمقدار (3) كوبيكات، ليصل إلى (11.0449) روبلًا.

قد يهمّك أيضاً
المركزي الروسي يرفع سعر صرف العملات الرئيسة أمام الروبل

المركزي الروسي يرفع سعر صرف العملات الرئيسة أمام الروبل

المركزي الروسي يرفع سعر اليورو ويبقي أسعار الدولار واليوان دون تغيير

المركزي الروسي يرفع سعر اليورو ويبقي أسعار الدولار واليوان دون تغيير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد