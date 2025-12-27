المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري، وخفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (19) كوبيكًا، ليصل إلى (77.6923) روبلًا.

وخفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار (68) كوبيكًا، ليبلغ (91.2066) روبلًا، بينما خفَّض سعر صرف اليوان بمقدار (3) كوبيكات، ليصل إلى (11.0449) روبلًا.