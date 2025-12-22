المرور يحذر من قيادة المركبة عكس السير

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
حذرت الإدارة العامة للمرور، من قيادة المركبة عكس السير باعبتار ذلك تصرف متهور.
وحثت الإدارة قائدي المركبات، عبر منصة (إكس)، على الالتزام بالأنظمة المرورية، وعدم القيادة بالاتجاه المعاكس؛ لأنه يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
وكانت الإدارة نبهت إلى ضرورة مراعاة قواعد العبور الآمن للطرق باختيار مكان يمكن من خلاله رؤية حركة السير والتأكد من خلو الطريق من المركبات والعبور في المسارات المخصصة للمشاة.