المرور يحذر من قيادة المركبة عكس السير

حذرت الإدارة العامة للمرور، من قيادة المركبة عكس السير باعبتار ذلك تصرف متهور.

وحثت الإدارة قائدي المركبات، عبر منصة (إكس)، على الالتزام بالأنظمة المرورية، وعدم القيادة بالاتجاه المعاكس؛ لأنه يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

وكانت الإدارة نبهت إلى ضرورة مراعاة قواعد العبور الآمن للطرق باختيار مكان يمكن من خلاله رؤية حركة السير والتأكد من خلو الطريق من المركبات والعبور في المسارات المخصصة للمشاة.