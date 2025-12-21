المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر

هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم فعاليات معرض جدة للكتاب 2025 الشمس تتعامد على معابد الكرنك بمصر معلنة بداية فصل الشتاء جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي نصائح للحماية من لسعة البرد هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟ العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.
وأوضح المرور أن المزاد يستمر حتى غدٍ الاثنين 21 ديسمبر ، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة كالتالي: