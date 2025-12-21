Icon

المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٥ مساءً
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وأوضح المرور أن المزاد يستمر حتى غدٍ الاثنين 21 ديسمبر ، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة كالتالي:

  • الدخول على “أبشر”
  • اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”
  • ثم “المرور”،
  • اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

 

