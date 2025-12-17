ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025 توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات وظائف شاغرة في شركة ساتورب
أوضح المتحدّث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهزة الأرضية التي سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المنطقة الشرقية في تمام الساعة 1:11 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقعت عند إحداثيات خط العرض (24.1323) شمالًا وخط الطول (49.1572) شرقًا.
وبيّن أن الهزة الأرضية بلغ قدرها الزلزالي (4) درجات على مقياس ريختر، وعند عمق قرابة (8) كم، ولم تُحدِث خسائر لضعف قدرها الزلزالي، مشيرًا إلى أن أسباب حدوث هذه الهزة تعود إلى الضغوط التكتونية الناتجة عن تصادم الصفيحة الجيولوجية لشبه الجزيرة العربية والصفيحة الجيولوجية الأوراسية عند منطقة جبال زاجروس في إيران، التي أدت إلى تنشيط الصدوع الموجودة بالقشرة الأرضية بالمنطقة الشرقية بالمملكة، مسببة حدوث هذه الهزة.