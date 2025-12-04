Icon

المعيقلي يصل مقدونيا الشمالية ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين

الذي تُنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

المعيقلي يصل مقدونيا الشمالية ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
المعيقلي يصل مقدونيا الشمالية ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين الذي تُنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعزيز التواصل مع المؤسسات الدينية حول العالم، وصل فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي صباح اليوم الخميس 13 جمادى الآخرة 1447هـ، إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، في زيارةٍ رسمية تنفذ بالتنسيق مع المشيخة الإسلامية في مقدونيا.

وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله إلى مطار سكوبيه الدولي كلٌّ من رئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، وسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، وعدد من الشخصيات الدينية في المشيخة الإسلامية.

وخلال الاستقبال رحّب مفتي الديار الشيخ الحافظ شاكر فتاحو بفضيلة الدكتور المعيقلي، مثمّنًا هذه الزيارة التي تجسد اهتمام المملكة بنشر القيم الإسلامية السمحة، ومعربًا عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تنظيم هذه الزيارة وما تحمله من أثرٍ إيجابي على التعاون الديني بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز الروابط الأخوية بين المسلمين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.

