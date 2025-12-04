المعيقلي يصل مقدونيا الشمالية ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين بعد الفاشر.. تحذير أممي من تكرار جرائم الدعم السريع في كردفان افتتاح السوق الحرة بمطار أبها الدولي 36 ابتكارًا يتنافسون على تغيير مستقبل المياه عالميًا في جدة تنبيه من حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول بالحدود الشمالية وزير الخارجية ونظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة
ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين الذي تُنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعزيز التواصل مع المؤسسات الدينية حول العالم، وصل فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي صباح اليوم الخميس 13 جمادى الآخرة 1447هـ، إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، في زيارةٍ رسمية تنفذ بالتنسيق مع المشيخة الإسلامية في مقدونيا.
وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله إلى مطار سكوبيه الدولي كلٌّ من رئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، وسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، وعدد من الشخصيات الدينية في المشيخة الإسلامية.
وخلال الاستقبال رحّب مفتي الديار الشيخ الحافظ شاكر فتاحو بفضيلة الدكتور المعيقلي، مثمّنًا هذه الزيارة التي تجسد اهتمام المملكة بنشر القيم الإسلامية السمحة، ومعربًا عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تنظيم هذه الزيارة وما تحمله من أثرٍ إيجابي على التعاون الديني بين الجانبين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز الروابط الأخوية بين المسلمين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.